السجن 7 سنوات لسائق توك توك قتل زميله فى مشاجرة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم " ع.م.ع" بالسجن 7 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك لاتهامه بضرب اقضى إلى موت للمجنى عليه " خ.ف.م"

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3577 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر يفيد بمشاجرة بين المتهم والمجنى عليه، مما ادى إلى وفاة المجنى عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدى جابر، إلى نشوب مشاجرة بين المتهم " ع.م.ع" سائق توك توك والمجنى عليه " خ.ف.م" سائق توك توك، على اثر خلافات سابقة بينهما فتعدى المتهم على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين، بينما أخرج المجنى عليه اداه حديدية، وتعدى كلا منهما على الاخر بالضرب، وقام المتهم بإصابة المجنى عليه فى ذراعه الايسر فسقط على الارض مغشيا وتوفى بعد ذلك، وبتقتين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير الطب الشرعى أن إصابة المجنى عليه عبارة عن إصابة قطعية غائرة من جسم صلب ذو حافة، مما تسبب فى وفاته، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.