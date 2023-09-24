المشدد 7 سنوات للمتهمين بسرقة بطاريات شبكات المحمول في الإسكندرية

الإسكندرية- أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار شريف عبد المقصود ابراهيم ، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب، بمعاقبة كل من " م.م.ع" و" م.ع.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمها مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه ،عما أسند إليهم والزمتهما بالمصاريف الجنائية ،ومصادرة الادوات المضبوطه ، لاتهامهم بالشروع في واقعة سرقة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3409 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب، ببلاغ يفيد بقيام المتهمان بسرقة ادوات شركة محمول، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أنه حال قيام "ح.ر.ي" حارس بإحدى شركات شبكات المحمول في برج العرب، تم إبلاغه من المقر الرئيسي للشركة بوجود حراك داخل المحطة ،بالتوجة الي المحطة بالسيارة قيادته لاستبيان الأمر ابصر المتهمان " م.م.ع" عامل و"م.ع.ع" عامل، داخل سيارة تقف أمام المحطة، وما أن أفطن المتهمون لتواجده أمامهم أسرعوا بسيارتهم واصطدموا به فتعقبهم بسيارته ومطاردتهم للحاق بهم إلا أنهم وقعوا في حادث سير واصطداهم بأحد الحواجز الخرسانية، مما أدى إلى انقلاب سيارتهم وضبطهم وبحوزتهم المسروقات، وتبين أن المتهمين استولوا على عدد 4 بطاريات شبكات محمول وعدد 2 حامل بطاريات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.