اليوم السابع
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الإثنين، 25 سبتمبر 2023 05:36 م
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السجن المؤبد لـ 3 أشقاء متهمين بقتل شخص فى سوهاج

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 05:29 م
السجن المؤبد لـ 3 أشقاء متهمين بقتل شخص فى سوهاج حبس
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة 3 أشقاء بالسجن المؤبد، لاتهامهم بقتل شخص، بدائرة قسم أول سوهاج.
 
تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضى 2022 ، بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وجهت النيابة لكلا من ( ي . م )، وشقيقيه ( إ . م )، و ( ع. م )، تهمة قتل المجنى عليه ( م . م )، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن انهالوا عليه بالضرب على رأسه وأماكن متفرقة فى جسده، مستخدمين عصا شوم وزجاجة، فأحدثوا الإصابات التى أودت بحياته بسبب خلافات بينهما ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج

جنايات سوهاج

قتل قسم أول

المؤبد



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