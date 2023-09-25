السجن المؤبد لـ 3 أشقاء متهمين بقتل شخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة 3 أشقاء بالسجن المؤبد، لاتهامهم بقتل شخص، بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضى 2022 ، بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وجهت النيابة لكلا من ( ي . م )، وشقيقيه ( إ . م )، و ( ع. م )، تهمة قتل المجنى عليه ( م . م )، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن انهالوا عليه بالضرب على رأسه وأماكن متفرقة فى جسده، مستخدمين عصا شوم وزجاجة، فأحدثوا الإصابات التى أودت بحياته بسبب خلافات بينهما ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.