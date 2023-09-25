اليوم السابع
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الإثنين، 25 سبتمبر 2023 02:32 م
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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 02:25 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الهيروين بسوهاج محكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "م.ت.ا" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز طما.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين زالشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 54 لفافة من الهيروين و5 أكياس من الشابو وجوهر الميثامفيتامين، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 

 

 


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