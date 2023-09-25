الرئيس السيسي: الظروف الاقتصادية العالمية تحتاج للمزيد من التمويل منخفض التكلفة

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الظروف الاقتصادية العالمية تحتاج إلى المزيد من التمويل منخفض التكلفة، متابعا: "هذا الأمر محتاج للمزيد من التمويل منخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللى مرت على العالم خلال أزمة كورونا لمدة سنتين وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ: "عاوز أقول في الظروف الاقتصادية الصعبة اللى بتمر بالعالم كله يمكن تكون مؤسسة تمويل متعددة الأطراف محتاجة تضخ المزيد من الضخ منخفض التكلفة لمساعدة الاقتصادات الناشئة وحتى الضعيفة في ظل الظروف الحالية".