الرئيس السيسي: البنك الآسيوى قدم تمويلا بأكثر من 44 مليار دولار لـ 35 دولة

كتب محمد عبد العظيم

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قائلا: "تقديرنا للبنك والدور الكبير اللى قام بيه خلال 8 سنوات والمستوي اللى وصل له في فترة زمنية مش كبيرة، تاني بنك متعدد الأطراف على مستوي العالم بقدرة أو محفظة تصل 100 مليار دولار.. وتصنيف من الوكالات مثل فيتش A 3 ونظرة مستقرة مستقبلية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية: "قيمة التمويل اللى قدمه خلال السنوات اللى فاتت زي ما ذكر أكثر من 44 مليار دولار لـ 35 دولة لـ 232 مشروع ده أمر عظيم ورائع".