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الرئيس السيسي: البنك الآسيوى قدم تمويلا بأكثر من 44 مليار دولار لـ 35 دولة

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:54 م
الرئيس السيسي: البنك الآسيوى قدم تمويلا بأكثر من 44 مليار دولار لـ 35 دولة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قائلا: "تقديرنا للبنك والدور الكبير اللى قام بيه خلال 8 سنوات والمستوي اللى وصل له في فترة زمنية مش كبيرة، تاني بنك متعدد الأطراف على مستوي العالم بقدرة أو محفظة تصل 100 مليار دولار.. وتصنيف من الوكالات مثل فيتش A 3 ونظرة مستقرة مستقبلية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية: "قيمة التمويل اللى قدمه خلال السنوات اللى فاتت زي ما ذكر أكثر من 44 مليار دولار لـ 35 دولة لـ 232 مشروع ده أمر عظيم ورائع".

 


اجتماعات البنك الأسيوي

اجتماعات البنك الآسيوى بشرم الشيخ

اجتماعات البنك الاسيوى بحضور الرئيس السيسى

البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية pd

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

الاستثمار في مصر

الاستثمار في البنية التحتية بمصر

الشراكة بين مصر والبنك الاسيوى

أجندة اجتماعات البنك الأسيوي

قرارات البنك الأسيوى

التعاون بين مصر والبنك الاسيوى



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