الرئيس السيسي: البنك الآسيوى قدم تمويلا بأكثر من 44 مليار دولار لـ 35 دولة

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قائلا: "تقديرنا للبنك والدور الكبير اللى قام بيه خلال 8 سنوات والمستوي اللى وصل له في فترة زمنية مش كبيرة، تاني بنك متعدد الأطراف على مستوي العالم بقدرة أو محفظة تصل 100 مليار دولار.. وتصنيف من الوكالات مثل فيتش A 3 ونظرة مستقرة مستقبلية.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية: "قيمة التمويل اللى قدمه خلال السنوات اللى فاتت زي ما ذكر أكثر من 44 مليار دولار لـ 35 دولة لـ 232 مشروع ده أمر عظيم ورائع".
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