اليوم السابع
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الإثنين، 25 سبتمبر 2023 07:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجزائر والأردن يؤكدان إرادتهما في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 07:00 ص
الجزائر والأردن يؤكدان إرادتهما في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين رئيس الحكومة الجزائري ووزير الزراعى الأردني
أ ش أ

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أكدت الجزائر والأردن على إرادتهما المشتركة في تعزيز الشراكة الثنائية من خلال تمكين الفرص الاستثمارية في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن مساء الأحد بمقر الحكومة في الجزائر العاصمة، لوزير الزراعة الأردني خالد موسى شحادة الحنيفات، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وبحسب بيان الحكومة الجزائرية، شكلت المحادثات فرصة للطرفين للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية على ضوء الديناميكية الجديدة التي تشهدها العلاقات المشتركة في شتى المجالات بفضل توجيهات قائدي البلدين.

كما شهدت هذه المحادثات، وفقا للبيان، التأكيد على إرادتهما المشتركة في تعزيز الشراكة الثنائية من خلال تمكين الفرص الاستثمارية؛ بما في ذلك في المجال الزراعي، وتنشيط آليات التعاون الثنائي.


رئيس الحكومة الجزائري

وزير الزراعى الأردني

الاردن

الجزائر



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