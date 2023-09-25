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التعليم: كتب العام الدراسى الجديد جاهزة وتوزيعها على الطلاب مع بدء الدراسة

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 03:00 ص
التعليم: كتب العام الدراسى الجديد جاهزة وتوزيعها على الطلاب مع بدء الدراسة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كتب العام الدراسى الجديد جاهزة ويتم توريدها للمديريات التعليمية أول بأول، موضحة أن الكتب جاهزة وسيتم توزيعها على الطلاب مع بدء الدراسة، مشددة على ضرورة سداد الطلاب مصاريف الكتب خاصة المطورة فى المرحلة الابتدائية، لأن تكلفة الكتب مرتفعة على الجهات والشركات المسئولة عن طباعتها، مضيفة أنه يتم منح الطلاب كتب جودة الورق فيها مرتفعة تساعدهم على التعلم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.
 
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .
 
 
 
 

التربية والتعليم

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إجازة نصف العام بالعام الدراسي الجديد

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توزيع منهج اللغة الفرنسية

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