وقال مسئولو الوزارة إن الفحص تم عبر جمع عينات من مياه البحر لمدة ثلاثة أيام من 11 نقطة قريبة من المفاعل تبعد أقصاها بأربعين كيلو مترا عنه، وأن هذا يعد الفحص الرابع منذ بدء عملية التصريف المياه، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".

وأوضحت الوزارة أن وجود عنصر التريتيوم كان أقل من المعدل القابل للرصد في كافة الاختبارات التي أعلنت في 27 أغسطس الماضي و 1 و11 من سبتمبر الجاري ، وتجري السلطات فحوصات المياه بشكل أسبوعي قرب المفاعل منذ تصريف أول دفعة من المياه في 24 من أغسطس الماضي.

ومن المخطط أن تنتهي اليابان من ثلاث جولات أخرى لتصريف المياه بحلول نهاية شهر مارس المقبل، وستبدأ الجولة الثانية عند اكتمال الاستعدادات.

وتعرض مفاعل "فوكوشيما دايتشى" لانهيار جراء زلزال وتسونامي عام 2011، وخلطت اليابان المياه المستخدمة لتبريد الوقود المنصهر بمياه الأمطار والمياه الجوفية ، وتتم معالجة المياه المتراكمة لإزالة معظم المواد المشعة ولكنها لا تزال تحتوي على التريتيوم، ويجري تخفيف المياه لتقليل مستويات التريتيوم.