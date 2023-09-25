اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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احتجاج شديد اللهجة من موسكو إلى بلغاريا بعد طرد رئيس الكنيسة الروسية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 07:11 م
احتجاج شديد اللهجة من موسكو إلى بلغاريا بعد طرد رئيس الكنيسة الروسية وزير الخارجية الروسي لافروف
أ ش أ

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استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البلغاري لدى موسكو، أتاناس كريستين، وقدمت له احتجاجا على طرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا.

وقال بيان للخارجية الروسية اليوم الاثنين: "استدعينا سفير بلغاريا أتاناس كريستين اليوم ووجهنا له احتجاجا شديد اللهجة على طرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية واثنين من رجال الكنيسة من صوفيا بذرائع كاذبة وبطريقة مهينة".

وأضاف: "هذا العمل الاستفزازي الجديد من جانب السلطات البلغارية يندرج في إطار القالب الأوروبي الأطلسي في محاربة النفوذ الروسي"، محذرة صوفيا من عواقب "غير سارة".

وتابعت: "نحن على قناعة تامة بأن مخططاتهم الموجهة لتقويض العلاقات الروحية والتقاليد الممتدة لقرون بين الشعبين الروسي والبلغاري ليس لها أي مستقبل ومصيرها الفشل".

 


موسكو

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