اليوم السابع
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اتهام موظف بالاستيلاء على مبلغ مالي من جهة عمله في الهرم

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 03:15 م
اتهام موظف بالاستيلاء على مبلغ مالي من جهة عمله في الهرم قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة  تحريات في واقعة اتهام موظف بالاستيلاء على مبلغ مالي من محل عمله في الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اتهام موظف بسلسلة محلات في الهرم، بالاستيلاء على مبلغ مالي مستغلا عمله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم والقبض عليه، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، واستجواب المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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اتهام موظف بالسرقة

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امن الجيزة



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