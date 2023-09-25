إقامة معرض "أهلا مدرستى" بأسعار مخفضة بمدينة دشنا فى قنا

قنا صابر سعيد

أعلنت إدارة دشنا التعليمية بقنا عن افتتاح معرض "أهلا مدرستي"، بناء على تعليمات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وذلك بمقر ديوان إدارة دشنا لتوفير المستلزمات المدرسية والزى بأسعار مخفضة.

وقالت وفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة دشنا التعليمية ، إن المعرض يأتي تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيوفر كافة المستلزمات المدرسية والزى المدرسي لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني بأسعار مخفضة لتحفيف العبء عن كاهل المواطن وأولياء الأمور بدشنا موضحاً أن المعرض سيتضمن توفير كافة المستلزمات والزي المدرسي وكافة الأدوات بأسعار مخفضة.

وأوضحت وفاء رشاد، أنه من المقرر أن يستمر المعرض المقام بأرض ديوان الإدارة التعليمية عدة أسابيع لتوفير كافة الاحتياجات قبل بدء العام الدراسي الجديد وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.