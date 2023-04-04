إدارة دشنا التعليمية بقنا تنفى واقعة إغلاق مدرسة

قنا صابر سعيد

قالت إدارة دشنا التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن واقعة إغلاق مدرسة الشيخ عبدالكريم الابتدائية فى قرية فاو بحرى، من قبل ولي أمر تلميذ غير صحيحة.

وتابعت الإدارة، أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي من بداية اليوم الدراسي داخل المدرسة، وجميع مدارس المراحل التعليمية المختلفة التابعة لإدارة دشنا التعليمية.

وأشارت إلى أن هناك لجان متابعة يومية تمر على المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية، ولم ترصد أى مخالفات فيها وأن الأمور تسير بها بشكل طبيعى، وأن الدراسة كانت منتظمة والمعلمين فى أخذوا حصصهم.

وكشفت الإدارة، إنها تعكف حاليا على الاستعدادات النهائية في مدارس الإدارة التعليمية في دشنا، لامتحانات النقل والشهادات التي سوف تنطلق منذ الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل من خلال متابعة المدارس وتقديم كل أوجه الدعم للانتهاء من العام الدراسي الحالي 2022-2023.