إطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى مطروح والبحر الأحمر

كتبت – مرام محمد

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف والوزارة إلى محافظتي (مطروح – البحر الأحمر)، يوم الجمعة المقبل، (14ربيع أول 1445هـ)، الموافق(29/9/2023م)، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأوضحت الوزارة أن القافلتين تضمان (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "مظاهر رحمة النبي – صلى الله عليه وسلم - بأمته "، وذلك على النحو التالي:

يُذكر أن مسجد السلاهيب الكبير بإدارة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، شهد يوم الجمعة الماضي، انطلاق القافلة الدعوية، للمناطق النائية، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة.

ووزعت القافلة الخطباء على عدد من المساجد بالمناطق النائية بالحامول لأداء خطبة الجمعة، وقامت ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها، عقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد السلاهيب الكبير، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد السلاهيب الكبير.