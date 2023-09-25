إحباط محاولة تهريب عملات أجنبية

وبمواجهتها قررت ملكيتها للمبالغ المالية المضبوطة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

وتنص المادة 233 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.