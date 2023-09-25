أوقاف الأقصر تستعد لافتتاح مسجد حسن علي عطية بقرية البعيرات فى القرنة

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، لافتتاح مسجد جديد من مساجد المحافظة يوم الجمعة القادم الموافق 29 سبتمبر الجارى، وهو مسجد حسن على عطيه فى قرية البعيرات التابعة لمدينة القرنة.

ويقول الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية أوقاف الأقصر، إنه تتشرف المديرية يوم الجمعه القادم الموافق 2023/9/29، بإفتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من صيانتها وترميمها، وهو مسجد حسن علي عطية بقرية البعيرات التابعة لمدينة القرنة، وذلك بحضور كوكبه من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة القرنة وعدد من الجمهور بالقرية، وذلك بتوفيق الله تبارك وتعالى، وفى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية أوقاف الأقصر، عن تسيير قافلة دعوية موسعة بالمديرية، بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية، فى إدارة أوقاف الطود، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومن بين مفردات هذا الدور الإهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر.

ويضيف مدير مديرية أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، إنه إستضافت مساجد إدارة أوقاف الطود فعاليات القافلة بإلقاء خطبة الجمعة، والتى تمثلت بقيام الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية بإرتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة، وذلك بمسجد نجع الوحدة بالطود غرب بالطود، وكانت بعنوان حال النبي صلى الله عليه وسلم. مع ربه، كما تم عقد مقارىء الجمهور وعلى رأسها مقرأة مسجد نجع الوحدة بالطود وذلك بحضور مدير المديرية.