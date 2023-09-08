أوقاف الأقصر تنظم فعاليات القافلة الدعوية الموسعة بإدارة الطود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية أوقاف الأقصر، عن تسيير قافلة دعوية موسعة بالمديرية، بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية، فى إدارة أوقاف الطود، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومن بين مفردات هذا الدور الإهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر.

ويضيف مدير مديرية أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، إنه إستضافت مساجد إدارة أوقاف الطود فعاليات القافلة بإلقاء خطبة الجمعة، والتى تمثلت بقيام الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية بإرتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة، وذلك بمسجد نجع الوحدة بالطود غرب بالطود، وكانت بعنوان حال النبى صلى الله عليه وسلم. مع ربه، كما تم عقد مقارىء الجمهور وعلى رأسها مقرأة مسجد نجع الوحدة بالطود وذلك بحضور مدير المديرية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبدالدايم، إنه تم خلال فعاليات القافلة الدعوية الموسعة، حيث عقد إجتماع موسع مع أعضاء القافلة وذلك بمسجد نجع الوحده بالطود غرب، وقد تم فيه مناقشة بعض الأمور الدعوية والإدارية الخاصة بالقافلة والمساجد بإدارة أوقاف الطود، حيث حضر الإجتماع فضيلة الشيخ محمد عبدالعزيز خضرى مدير إدارة أوقاف الطود، وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف الطود وأعضاء القافلة.

وكانت قد حققت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، نجاحات جديدة فى المساجد وحصولها على شهادة الإعتماد وضمان الجودة من الفئة "أ"، وذلك فى إطار تفعيل الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بالمساجد مبنى ومعنى بكافة محافظات الجمهورية.

وفي هذا الصدد أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، عن قيام الوزارة باعتماد مسجد أحمد النجم بمدينة الأقصر لحصوله على شهادة الإعتماد وضمان الجودة، أما المسجد الثاني الذي يحصل على الشهادة هو مسجد النور بمدينة طيبة الجديدة، كما حصل مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصر بوسط مدينة الأقصر على شهادة الإعتماد وضمان الجودة، ليكون بذلك المسجد الثالث في قائمة مساجد الحصول التى تحصل على الشهادة.



أوقاف الأقصر تنظم فعاليات القافلة الدعوية الموسعة



خطبة الجمعة لمدير الأوقاف فى الطود