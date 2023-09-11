اليوم السابع
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اختبار منزلي لالتهاب اللثة..

جهاز جديد يحذر من المخاطر المبكرة لتسوس الأسنان.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 11:00 م
جهاز جديد يحذر من المخاطر المبكرة لتسوس الأسنان.. اعرف التفاصيل التهاب اللثة و صحة الفم
كتبت إيناس البنا

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طور الباحثون في جامعة سينسيناتي الأمريكية، جهازًا جديدًا يمكنه تحذير المستهلكين من المخاطر المبكرة لتسوس الأسنان بسبب أمراض مثل التهاب اللثة  من خلال عينة اللعاب، فقا لموقع " sciencedaily "، فأن التهاب اللثة، هو الشكل الأول لأمراض اللثة، يسببه البكتيريا.

قال أندرو ستيكل، الباحث البارز في ولاية أوهايو وأستاذ الأبحاث، إن المشكلة بالنسبة للباحثين كانت الحصول على جهاز لتحديد النوع المحدد المسؤول عن المرض، وأضاف " لقد كان التحدي كبيراً للوصول إلى النقطة التي يمكننا فيها اكتشاف هذا السم الذي تنتجه البكتيريا المسؤولة عن التهاب اللثة".

تعاون الباحثين مع جامعة كاليفورنيا، ووصفوا نتائجهم في ورقة بحثية نُشرت في مجلة الجمعية الملكية للكيمياء أجهزة الاستشعار والتشخيص

وقال البااحثين أنه يتم أيضا بحث اللعاب لأنه وفير نسبيًا ويسهل الحصول عليه من خلال طرق غير جراحية، ويحتوي اللعاب على الكثير من العناصر المهمة التي يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات لصحتك."

وقال الباحث إن البكتيريا الناتجة عن التهاب اللثة يمكن أن تنتقل عبر مجرى الدم، مما يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة.

قام الباحثون بمعالجة العينة باستخدام نشا البطاطس لإزالة بروتين يسمى الأميليز والذي يمكن أن يتداخل مع نتائج الاختبار، ويستخدم اختبارهم الأجسام المضادة التي تتفاعل مع السموم الداخلية الموجودة في البكتيريا.

 


التهاب اللثة

صحة الفم

بكتيريا الفم



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