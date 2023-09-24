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وزير التموين يفتتح اليوم مجمعى صوامع الغلال والخدمات التموينية بالعاشر

الأحد، 24 سبتمبر 2023 06:00 ص
وزير التموين يفتتح اليوم مجمعى صوامع الغلال والخدمات التموينية بالعاشر الدكتور على مصليحى وزير التموين
الشرقية إيمان مهنى

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يستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور على مصليحى وزير التموين، اليوم الأحد، لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية، بمناسبة العيد القومى للمحافظة.
 
فمن المقرر أن يفتتحا مجمع صوامع الغلال فى مدينة منيا القمح، ومجمع الخدمات التموينية بمدينة العاشر من رمضان.
 
وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ مجمع الخدمات التموينية بمدينة العاشر من رمضان والمُقام بتكلفة 13 مليون جنيه، ومكون من مركز لخدمة المواطنين يضم 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان والتى تضم 7 مكاتب إدارة وخدمية وذلك لتقديم كافة الخدمات من السجل التجارى والعلامات التجارية وخدمات حماية المستهلك وكذلك خدمات الدمغة والموازين إضافةً إلى جميع خدمات بطاقات التموين.
 
ضمن تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بقطاع التموين والتجارة الداخلية تضم مجمع للخدمات التموينية وعدد من صوامع لتخزين الغلال بتكلفة اجمالية مليار و108 ملايين و954 ألف جنيه.

الشرقية

مكتب تموين العاشر من رمضان

العاشر من رمضان

اخبار الشرقية



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