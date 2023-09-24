اليوم السابع
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الأحد، 24 سبتمبر 2023 06:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرا خارجية العراق ومالي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الأحد، 24 سبتمبر 2023 05:00 م
وزيرا خارجية العراق ومالي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
أ ش أ

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع وزير خارجية جمهورية مالي عبد الله ديوب، العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين.
 
واستعرض الجانبان - خلال لقائهما، اليوم الأحد على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - وجهات النظر بشأن الأوضاع الراهنة في جمهورية مالي؛ حيث أكد ديوب، مسعى بلاده للاستفادة من الخبرات التي يمتلكها العراق في مجال مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وتحييد الجماعات الإرهابية.
 
وأكد وزير الخارجية العراقي حرص بلاده على تطوير علاقاته مع دول القارة الإفريقية في المرحلة المقبلة؛ إيماناً منه بالدور المتصاعد لدول هذه القارة على الساحة الدولية، مقدما مقترحاً بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية مالي في عدة مجالات.
 
وأشار إلى أهمية إنشاء لجنة مشتركة لتحديد الأولويات، وبحث سبل التعاون المشترك في مجالاتٍ عدة، بما يخدم مصالح البلدين.

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