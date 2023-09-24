اليوم السابع
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هل يعانى طفلك من الإمساك؟.. جرب هذه العلاجات المنزلية

الأحد، 24 سبتمبر 2023 08:00 م
هل يعانى طفلك من الإمساك؟.. جرب هذه العلاجات المنزلية الامساك عند الاطفال الرضع
كتب – حسام الشقويرى

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تحدث حالة الإمساك عند الأطفال الرضع عندما يواجهون صعوبة في إخراج البراز، ويمكن أن يكون سببه النظام الغذائي، والجفاف، وفي التقرير التالي نعرض بعض العلاجات المنزلية الآمنة والفعالة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

الامساك عند الرضع
 

العلاجات المنزلية للتخلص من الإمساك عند الأطفال

عصير البرقوق

عصير البرقوق هو ملين طبيعي يمكن أن يساعد الأطفال خاصة الأقل من 6 أشهر، فقط قم بتخفيف عصير البرقوق بالماء بنسبة 1: 3 وأعطهم بضع ملاعق صغيرة، وبالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، يمكنك تقديم كمية أكبر قليلاً، مع زيادة الكمية تدريجيًا حسب الحاجة.

حمام ماء دافئ

يمكن أن يساعد الحمام الدافئ على استرخاء عضلات بطن طفلك وتحفيز حركة الأمعاء، يمكن للتأثير المهدئ للماء الدافئ أيضًا أن يخفف من أي إزعاج قد يعاني منه طفلك، تأكدي من أن الماء دافئ بشكل مريح، وقم بتدليك بطن طفلك بلطف أثناء الاستحمام.

وقت البطن

إن وضع طفلك على بطنه لفترات قصيرة خلال اليوم يمكن أن يساعد في تقوية عضلات البطن وتشجيع حركة الأمعاء. هذه الممارسة البسيطة يمكن أن تساعد أيضًا على الهضم وتمنع الإمساك.

زيادة الترطيب

يعد الحفاظ على ترطيب طفلك أمرًا ضروريًا لدعم وظائف الأمعاء المتسقة. بالنسبة للأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية، فإن الرضاعة عند الطلب يمكن أن تساعد في ترطيب الجسم. إذا كان طفلك يتغذى بالحليب الصناعي، استشيري طبيب الأطفال الخاص بك بشأن تقديم القليل من الماء الإضافي بين الوجبات.

 


البرقوق

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الأطفال الرضع

علاج الإمساك عند الأطفال



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