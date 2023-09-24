ننشر مواقيت الصلاة الأحد 24/9/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:17 ص

موعد صلاة الظهر 12:47 ص

موعد صلاة العصر 14: 4

موعد صلاة المغرب 6:51 م

موعد صلاة العشاء 8:08

الإسكندرية



وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:52

موعد صلاة العصر 4:19

موعد صلاة المغرب 6:56 م

موعد صلاة العشاء 8:14 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



وقت صلاة الفجر 5:12

موعد صلاة الظهر 12:43 م

موعد صلاة العصر 4:10 م

موعد صلاة المغرب 6:47 م

موعد صلاة العشاء 8:04 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



وقت صلاة الفجر 5:06

وقت صلاة الظهر 12:35

موعد صلاة العصر 4:02 م

وقت صلاة المغرب 6:39 م

وقت صلاة العشاء 7:54 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان



وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:41 ص

موعد صلاة العصر 07: 4

موعد صلاة المغرب 6:46 م

موعد صلاة العشاء 7:58