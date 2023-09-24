ننشر مواقيت الصلاة الأحد 24/9/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:47 ص
موعد صلاة العصر 14: 4
موعد صلاة المغرب 6:51 م
موعد صلاة العشاء 8:08
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:52
موعد صلاة العصر 4:19
موعد صلاة المغرب 6:56 م
موعد صلاة العشاء 8:14 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:12
موعد صلاة الظهر 12:43 م
موعد صلاة العصر 4:10 م
موعد صلاة المغرب 6:47 م
موعد صلاة العشاء 8:04 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:06
وقت صلاة الظهر 12:35
موعد صلاة العصر 4:02 م
وقت صلاة المغرب 6:39 م
وقت صلاة العشاء 7:54 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:15 ص
موعد صلاة الظهر 12:41 ص
موعد صلاة العصر 07: 4
موعد صلاة المغرب 6:46 م
موعد صلاة العشاء 7:58
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