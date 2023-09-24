مياه الدقهلية تنظم ندوة دينية عن أهمية المحافظة على المال العام

كتب ــ شريف الديب

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، برعاية مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ ندوة دينية للعاملين بمرفق مياه ميت خميس؛ لنشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم، ونشر سماحة الدين الإسلامي، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالدقهلية.

وتناولت الندوة الحديث عن فضائل المحافظة على المال العام، وأن ديننا حثنا على ذلك، كما تناولت الندوة الحديث عن ضرورة اجتناب الفساد والرشوة داخل العمل، وتحري الرزق الحلال، واختتم اللقاء بتلقي الأسئلة من الحضور والإجابة عنها.