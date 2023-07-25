محافظ الدقهلية يشهد استلام 2 طن لحوم أضاحى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، استلام الدفعة 29 من لحوم الأضاحى بإجمالي 2 طن، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم الأضاحى 71 طنا، لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية.

وأكد "مختار" أنه سيتم إيصال اللحوم وسلة المواد الغذائية إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة فى منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن "المحافظ" جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم إطعام وسلة المواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية.