موانئ البحر الأحمر تحقق زيادة فى الصادرات بنسبة 93% خلال أغسطس الماضى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر ، تحقيق تداول مقداره 460 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أغسطس الماضى، حيث سجلت الصادرات 303 آلاف طن بضائع بنسبة زيادة 93 % عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 157 ألف طن.

كما حققت الصادرات، نسبة زيادة 34% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات انخفاض بنسبة 48% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بثلاث موانئ وهى السويس، نويبع والحمراوين .

وشهد ميناء سفاجا، تداول 294 الف طن بضائع بكمية وارد 133 ألف طن وصادر 161 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 60 ألف طن بنسبة زيادة 32% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 19 ألف طن و صادر 41 ألف طن بضائع.

فيما شهد ميناء السويس تداول 33 الف طن بضائع بنسبة زيادة 168% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 28 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 73 الف طن فوسفات .

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانى الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانى المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية و كذا اعمال التطوير التى تمت بموانى الهيئة و زيادة مساحتها و انشاء الساحات و تطوير منظومة العمل بالموانى بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى و قيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .