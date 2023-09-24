اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 سبتمبر 2023 11:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

موانئ البحر الأحمر تحقق زيادة فى الصادرات بنسبة 93% خلال أغسطس الماضى

الأحد، 24 سبتمبر 2023 10:04 ص
موانئ البحر الأحمر تحقق زيادة فى الصادرات بنسبة 93% خلال أغسطس الماضى موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تحقيق تداول مقداره 460 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أغسطس الماضى، حيث سجلت الصادرات 303 آلاف طن بضائع بنسبة زيادة 93 % عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 157 ألف طن.
 
كما حققت الصادرات، نسبة زيادة 34% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات انخفاض بنسبة 48% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بثلاث موانئ وهى السويس، نويبع والحمراوين .
 
وشهد ميناء سفاجا، تداول 294 الف طن بضائع بكمية وارد 133 ألف طن وصادر 161 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 60 ألف طن بنسبة زيادة 32% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 19 ألف طن و صادر 41 ألف طن بضائع.
 
 فيما شهد ميناء السويس تداول 33 الف طن بضائع بنسبة زيادة 168% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 28 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 73 الف طن فوسفات .
 
ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانى الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانى المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية و كذا اعمال التطوير التى تمت بموانى الهيئة و زيادة مساحتها و انشاء الساحات و تطوير منظومة العمل بالموانى بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى و قيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .
 
 
 

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

سفاجا



الموضوعات المتعلقة

7 معلومات عن المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى بعد جولة وزير النقل

الأحد، 24 سبتمبر 2023 02:00 ص

البحر الأحمر تستعد لفصل الشتاء مبكراً.. لجان وزارية لتفقد مشروعات الحماية من السيول..التأكد من سلامة البرابخ والسدود والمخرات بجبال سفاجا.. رئيس مدينة غارب يترأس لجنة للتأكد من سلامة المشروعات العملاقة بالمدينة

الخميس، 21 سبتمبر 2023 07:00 م

وزير النقل يتفقد مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 11:18 ص

بدء تنفيذ الخط الثالث لشبكة القطار السريع قنا - الغردقة - سفاجا بطول 225 كم

الأحد، 17 سبتمبر 2023 03:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة