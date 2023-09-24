مواطن شرقاوي: سأنتخب الرئيس السيسي لأننا نعيش فى أمان والإنجازات في كل مكان

قال المواطن مدحت إبراهيم على شام من مركز كفر صقر محافظة الشرقية، أنه مؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، لأن إنجازات الرئيس متواجدة ويلمسها ويراها القاصر والدانى، وأهمها الأمن والأمان الذي نعيشه بعد الظلام الدامس والسرقات والإرهاب الذى استطاع الرئيس بشجاعته القضاء عليه.

وأضاف أن الرئيس السيسى أطلق مبادرات عالج من خلالها العديد من الأمراض منها علاج فيروس سى، والذى كان أزمة كبيرة عانى منها معظم ابائنا واخواننا وكان علاجه مكلف، وحصد العديد من ارواح المصريين وبفضل الله وفضل الرئيس تم علاجه على نفقة الدولة وكانت السيارات الصحية تجوب القرى والمدن وتعالج أهالينا دون أن يكلف المريض مليما واحدا .

وأشار إلى أن الرئيس السيسي بدأ نهضة كبيرة فى تغيير مصر وبناء الجمهورية الجديدة فتم إنشاء شبكة طرق على أحدث طراز تضاهى أعظم الدول العالمية سهلت التحرك ووفرت الوقت والجهد وجعلت مصر جاهزة لافتتاح المشروعات العملاقة، مؤكدا أن الرئيس يسعى جاهدا لعمل كل مايلزم لحماية المصريين.