وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان مجمع الخدمات التموينية بالعاشر من رمضان

الشرقية- إيمان مهنى

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر مجمع الخدمات التموينية بالعاشر من رمضان.

و مجمع الخدمات التموينية بمدينة العاشر من رمضان والمُقام بتكلفة 13 مليون جنيه، ومكون من مركز لخدمة المواطنين يضم 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان والتى تضم 7 مكاتب إدارة وخدمية وذلك لتقديم كافة الخدمات من السجل التجارى والعلامات التجارية وخدمات حماية المستهلك وكذلك خدمات الدمغة والموازين إضافةً إلى جميع خدمات بطاقات التموين.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه حرصاً من القيادة السياسية على تطوير كافة الخدمات فى مؤسسات الدولة تم الإنتهاء من تطوير مراكز الخدمة، بكافة المحافظات وفرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب الآلى وتوفير إستراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبى الخدمة من الموطنين ، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والإرتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز.

وأضاف وزير التموين أنه بالتوازى مع تطوير مكاتب التموين يتم أيضاً تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية، ليكون الناتج النهائى من مشروعات الحكومة هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين وتوفير السلع الغذائية فى مختلف المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.