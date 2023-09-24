اليوم السابع
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منطقة القليوبية الأزهرية تفتح باب التقدم لوظيفة موجه عام "دراسات اجتماعية"

الأحد، 24 سبتمبر 2023 02:12 م
منطقة القليوبية الأزهرية تفتح باب التقدم لوظيفة موجه عام "دراسات اجتماعية" الثانوية الأزهرية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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أعلنت منطقة القليوبية الأزهرية، فتح باب التقدم لوظيفة موجه عام لمادة الدراسات الاجتماعية، طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 156لسنة 2013 وبطاقة الوصف الوظيفي، وتستمر أعمال تلقي طلبات الالتحاق بالوظيفة حتى السبت المقبل 30 سبتمبر.
 
وكشفت منطقة القليوبية الأزهرية، في بيان، أنه لا بد من توافر عدة شروط في المتقدمين لشغل وظيفة موجه عام الدراسات الاجتماعية بالمنطقة، كالتالي:
  • أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي.
  • أن يكون على درجة كبير معلمين.
  • ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.
  • ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالابتعاد أو الوقف عن العمل.
  • أن يكون على رأس العمل.
  • أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء.
  •  أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في وظيفة موجه أول مباشرة.
 
وأكد البيان أنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، أما عن الأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة موجه عام الدراسات الاجتماعية بمنطقة القليوبية الأزهرية فهي كالتالي:
 
  •  طلب مستوفٍ للبيانات.
  • صورة من خطاب اجتياز الكادر.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.
  •   صورة من مباشرة العمل.
 
 
 
 

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