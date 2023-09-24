ممدوح غراب: الشرقية الأولى فى توريد القمح بإجمالى 580 ألف طن

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن المحافظة جاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية في توريد الأقماح هذا العام مشيراً إلى أنه تم توريد 580973 طن، مما يؤكد أن المحافظة بحاجة لسعات تخزينية جديدة بنظم تكنولوجية عالية بديلاً عن الشون التقليدية والتي تعرض المخزون للتلف والإصابة.

أضاف محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً للحفاظ على محصول القمح من خلال الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للصوامع والذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إهتماماً خاصاً للحفاظ على السلع الإستراتيجية واختيار أفضل الطرق المناسبة لتخزينها للحفاظ على الاحتياطي الإستراتيجي لمخزون القمح على أرض المحافظة وتوفير عمليات النقل.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي مصليحي وزير التموين، وميكيلى كارونى، السفير الإيطالي، يرافقهم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، صومعة منيا القمح الحقلية، المنشأة بمحنة مبادلة الديون بين البلدين.

وصومعة منيا القمح، تضم 4 خلايا تخزين سعة الخلية 1250 طن، بإجمالي 5 الاف طن.

و من المقرر ان يوجه الوزير الي مدينة العاشر من رمضان، لافتتاح مجمع الخدمات التموينية، والمُقام بتكلفة 13 مليون جنيه ، ومكون من مركز لخدمة المواطنين يضم 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين ، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان والتي تضم 7 مكاتب إدارة وخدمية وذلك لتقديم كافة الخدمات من السجل التجاري والعلامات التجارية وخدمات حماية المستهلك وكذلك خدمات الدمغة والموازين إضافةً إلى جميع خدمات بطاقات التموين.