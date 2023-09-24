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مقابلات مع المتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية

الأحد، 24 سبتمبر 2023 09:48 م
مقابلات مع المتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية أعضاء لجنة المقابلات الشخصية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الأحد، المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف الإدارة المدرسية، وكيل ومدير مدرسة  لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بمقر نقابة المعلمين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة و التنظيم والإدارة و نقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات  التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.

 

 


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