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محافظ أسوان: 1500 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد

الأحد، 24 سبتمبر 2023 07:00 ص
محافظ أسوان: 1500 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم استعدت للعام الدراسى الجديد 2023/2024، وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة للطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة.
 
وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك 1500 مدرسة استعدت لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد، وذلك بعد قيام التربية والتعليم بالتأكد من الصيانة الدورية بالمدارس وتوفير المقاعد للطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لسير العملية التعليمة بالشكل المطلوب خلال العام الدراسى الجديد.
 
وأشار إلى أنه افتتح معرض "أهلا مدارس" لتوفير كافة المستلزمات الدراسية لأبنائنا الطلاب والطالبات بأسعار رمزية فى متناول الجميع وبتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية ورفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
 
 

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