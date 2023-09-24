محافظ أسوان: 1500 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم استعدت للعام الدراسى الجديد 2023/2024، وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة للطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك 1500 مدرسة استعدت لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد، وذلك بعد قيام التربية والتعليم بالتأكد من الصيانة الدورية بالمدارس وتوفير المقاعد للطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لسير العملية التعليمة بالشكل المطلوب خلال العام الدراسى الجديد.