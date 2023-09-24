اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 سبتمبر 2023 05:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شاب غرقا فى نهر النيل بأبو النمرس

الأحد، 24 سبتمبر 2023 03:53 م
مصرع شاب غرقا فى نهر النيل بأبو النمرس غرق ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه إثر غرقه في نهر النيل بأبو النمرس، وتم انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بأبو النمرس.

توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم تحديد هويته وانتشال جثته.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


العثور على جثة

غرق شاب

نهر النيل

أبو النمرس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة