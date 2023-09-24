مصرع شاب غرقا فى نهر النيل بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخص مصرعه إثر غرقه في نهر النيل بأبو النمرس، وتم انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بأبو النمرس.

توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم تحديد هويته وانتشال جثته.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.