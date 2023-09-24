اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 سبتمبر 2023 08:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مشرف حياة كريمة بالتخطيط: 21 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الثانية

الأحد، 24 سبتمبر 2023 08:00 ص
مشرف حياة كريمة بالتخطيط: 21 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الثانية د. جميل حلمي
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور جميل حلمى المشرف العام على مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»، تستهدف 52 مركزا تضم 1667 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 21 مليون نسمة، وتبلغ جملة الاستثمارات الأولية المستهدفة 23 مليار جنيه.
 
وكشف المشرف العام على مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من نسبة 85% من المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، على أن يتم الانتهاء من كامل المرحلة الأولى خلال عام 2024 بحجم استثمارات يبلغ 350 مليار جنيه
 
وعن  أهم مستهدفات المرحلة الثانية، أوضح حلمى  ل " اليوم السابع "أن تلك المرحلة تتضمن إنشاء وتطوير وتوسعة 115 مستشفى باعتمادات 3.9 مليار جنيه، وتنفيذ 6 مشروعات طرق رئيسية باعتمادات 975 مليون جنيه، وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها نحو 1741 كم، فضلا عن 478 مشروعا للصرف الصحى، كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 66 محطة معالجة للصرف الصحى، و120 مشروعا لشبكات ومحطات تنقية مياه الشرب، وتنفيذ 336 مشروعا لقطاع التعليم قبل الجامعى لإنشاء وتطوير حوالى 5000 فصل، و48 معهدا أزهريا
 
 

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

تنمية الريف المصرى

وزاره التخطيط



الموضوعات المتعلقة

قافلة جامعة سوهاج البيطرية تعالج 405 حالات بمركز جهينة ضمن حياة كريمة.. صور

السبت، 23 سبتمبر 2023 04:23 م

مساكن الجلاء بالمنصورة أحد أهم مشروعات التطوير بالدقهلية.. 720 وحدة سكنية لحل أزمة العشوائيات ومساكن الإيواء.. الانتهاء من محطة الرفع وموزع الكهرباء.. التنفيذ فى وقت قياسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين

السبت، 23 سبتمبر 2023 03:00 م

"حياة كريمة" حلم طال انتظاره فى قرية حجازة بأسوان.. الأهالى: المشروعات لمست جميع الجوانب ولبت الاحتياجات.. والصرف الصحى قضى على أزمة طفح المياه الجوفية.. والمحافظة: 19 مشروعاً تخدم 28 ألف نسمة.. صور

السبت، 23 سبتمبر 2023 01:30 م

حياة كريمة ببنى سويف.. قوافل علاجية لتقديم الخدمات البيطرية المجانية

السبت، 23 سبتمبر 2023 12:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة