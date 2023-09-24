مشرف حياة كريمة بالتخطيط: 21 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الثانية

كتبت أسماء أمين

قال الدكتور جميل حلمى المشرف العام على مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»، تستهدف 52 مركزا تضم 1667 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 21 مليون نسمة، وتبلغ جملة الاستثمارات الأولية المستهدفة 23 مليار جنيه.

وكشف المشرف العام على مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من نسبة 85% من المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، على أن يتم الانتهاء من كامل المرحلة الأولى خلال عام 2024 بحجم استثمارات يبلغ 350 مليار جنيه

وعن أهم مستهدفات المرحلة الثانية، أوضح حلمى ل " اليوم السابع "أن تلك المرحلة تتضمن إنشاء وتطوير وتوسعة 115 مستشفى باعتمادات 3.9 مليار جنيه، وتنفيذ 6 مشروعات طرق رئيسية باعتمادات 975 مليون جنيه، وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها نحو 1741 كم، فضلا عن 478 مشروعا للصرف الصحى، كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 66 محطة معالجة للصرف الصحى، و120 مشروعا لشبكات ومحطات تنقية مياه الشرب، وتنفيذ 336 مشروعا لقطاع التعليم قبل الجامعى لإنشاء وتطوير حوالى 5000 فصل، و48 معهدا أزهريا