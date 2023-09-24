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مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية يقدم عرضا ومناقشة لفيلم "The Minimalists"

الأحد، 24 سبتمبر 2023 05:37 م
مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية يقدم عرضا ومناقشة لفيلم "The Minimalists" مركز جسور
كتب ـ محمد الأحمدى

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يُقدم نادي السينما بمركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية عرضا ومناقشة لفيلم "The Minimalists"، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر من الشهر الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بدعوة مجانية، وذلك في مركز جسور بالزمالك.

وتدور المناقشة حول وهم الاستهلاك والبحث المستمر عن السعادة، يقودنا الفيلم نحو بعض العلماء والباحثين في المجالات المختلفة الذين حرّروا أنفسهم خارج النمط الاستهلاكى الذى يقود المجتمعات الحديثة ومدى التأثير الإيجابى على حالتهم النفسية والمادية.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.  

 


الكنيسه الاسقفيه

مركز جسور

كاتدرائيه جميع القديسيين

رؤيه مركز جسور



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