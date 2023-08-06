اليوم السابع
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ضمن أنشطة شهر أغسطس..

مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية ينظم نادي الكتاب بعنوان "دواير" 9 أغسطس

الأحد، 06 أغسطس 2023 10:20 ص
مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية ينظم نادي الكتاب بعنوان "دواير" 9 أغسطس مركز جسور الثقافى ينظم نادي الكتاب بعنوان "دواير"
كتب: محمد الأحمدى

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ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة تحت عنوان "دواير"  نادي الكتاب وذلك يوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر أغسطس الجاري فى تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. 
 
ويتضمن نادي الكتاب جلسات لمناقشة الكتب المختلفة وأحداثها، بالإضافة للأفكار التي تدور داخلها، لمساعدة القارئ على التوسع الفكري والثقافي، ومشاركة الآراء وذلك بحضور سوزى فتحي ضيفة اليوم. 
 
الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.
 
مركز جسور الثقافى ينظم نادي الكتاب بعنوان دواير
مركز جسور الثقافى ينظم نادي الكتاب بعنوان دواير

 


الكنيسه الاسقفيه

مركز جسور

كاتدرائيه جميع القديسيين



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