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محمد بن راشد يطلق دعوة للشباب والشابات للترشح لمنصب وزير

الأحد، 24 سبتمبر 2023 01:59 م
محمد بن راشد يطلق دعوة للشباب والشابات للترشح لمنصب وزير محمد بن راشد - حاكم دبي
إيمان حنا

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أطلق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، اليوم الأحد، دعوة لشباب وشابات الإمارات ممن يجد فى نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة، مراسلة مجلس الوزراء لاختيار وزير للشباب.

وقال الشيخ محمد بن راشد فى حسابه على موقع إكس": "إلى أبنائنا الشباب والشابات فى دولة الإمارات، أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثلون قضايا الشباب، وينقلون آراءهم، ويتابعون الملفات الحكومية التى تهمهم، ليكون وزيرًا/وزيرة للشباب معنا فى حكومة الإمارات".

وأضاف: "نريده ملمًّا بقضايا وطنه، واعيًا لواقع مجتمعه، ميدانيًا فى عمله، عقلانيًا فى طرحه، شجاعًا وقويًا فى تمثيل بلده، شغوفًا لخدمة تراب وطنه".

كما أضاف: "نطلب ممن يجد فى نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيرًا للشباب الكتابة لنا فى مجلس الوزراء، والله الموفق أولًا وأخيرًا لكل خير".


الامارات

اخبار الامارات

محمد بن راشد

وزير شباب الامارات



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