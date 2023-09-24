اليوم السابع
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الأحد، 24 سبتمبر 2023 08:37 م
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محافظ سوهاج يفتتح معرض "أهلا مدارس" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

الأحد، 24 سبتمبر 2023 08:22 م
محافظ سوهاج يفتتح معرض "أهلا مدارس" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا مدارس
سوهاج عمرو خلف

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افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، معرض "أهلا مدارس" بميدان العارف بالله بحي غرب مدينة سوهاج، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج ، وذلك في إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية بالعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتوسع في تنظيم المعارض لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزى المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار مخفضة.

وأعرب " الفقي" عن شكره لجميع المشاركين في المعرض والقائمين عليه، مشيرا إلى أن المعرض يقدم كافة المستلزمات المدرسية بجميع أنواعها من " شنط، وملابس، وكراسات، وأقلام "، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق الخارجي بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%، لافتا إلى أن المعرض يأتي في إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل الأسرة السوهاجية، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين. 
 
وتفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالمعرض، كما تفقد عارضي السلع الغذائية والتموينية، والتقى عددا من المواطنين المترددين على المعرض، واطمأن منهم على جودة المنتجات المعروضة، ومدى رضاهم عن الأسعار بالمعرض، ونسب التخفيضات، موجها مسئولي الغرفة التجارية، ومديرية التموين، بالتوسع في إنشاء معارض "أهلا مدارس" بجميع مراكز ومدن المحافظة.

سوهاج

محافظ سوهاج

اهلا مدارس

العام الدراسى

التموين



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