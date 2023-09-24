محافظ المنوفية يوافق على قبول تبرع بقطعة أرض لإقامة مستشفى في قويسنا

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على قبول تبرع إحدى الجمعيات بقطعة أرض على مساحة (16 ألفا و830 مترا) لإقامة مستشفى مركزى بمدينة قويسنا للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية لأهالى المركز.

ووجه محافظ المنوفية بسرعة البدء فى إجراءات استصدار قرار التخصيص لقطعة الأرض لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة المستشفى عليها والتى من المقرر أن تضم مختلف التخصصات الطبية المتنوعة، وأكد المحافظ على أهمية دور المشاركة المجتمعية فى دعم جهود الدولة، مشيراً إلى تلك النماذج تعد مثالاً مشرفاً لأهالى وأبناء المحافظة ويحتذى به فى خدمة وتنمية المجتمع.

وأكد محافظ المنوفية، الاستمرار فى التعاون الدائم والوثيق مع مختلف المؤسسات والجمعيات الأهلية لتحسين والارتقاء بمستوى الخدمات، لافتاً أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإقامة العديد من المشروعات الخدمية بقطاع الصحة بنطاق المراكز والمدن وذلك وفقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة.