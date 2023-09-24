اليوم السابع
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زراعة المنوفية: إزالة 3312 حالة تعد على الأراضى الزراعية والحملات مستمرة

الأحد، 24 سبتمبر 2023 04:00 ص
زراعة المنوفية: إزالة 3312 حالة تعد على الأراضى الزراعية والحملات مستمرة التعديات على الأراضى الزراعية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بجميع أنحاء محافظة المنوفية، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية.
 
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن التعديات على الأرض الزراعية بمراكز المحافظة خلال الفترة الأخيرة بلغت 3312 حالة وتمت الإزالة الفورية وجارى المتابعة المستمرة لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدى على أى مساحات زراعية بالمخالفة والقرارات الوزارية.
 
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه تم التنبيه على جميع مدير الإدارات الزراعية بمتابعة مشرفة الأحواض لمنع حالة التعدى على الأراضى الزراعية بجميع أنحاء المحافظة.

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