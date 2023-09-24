محافظ المنوفية يلتقى نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر

المنوفية - محمود شاكر

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، بمكتبه بالديوان العام، الدكتور محمد المحرصاوى نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ورئيس جامعة الأزهر السابق .

تأتى تلك الزيارة على هامش حضور فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس بكلية اللغة العربية بالمنوفية وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تحت عنوان (الثقافة العربية فى ضوء التحول الرقمي - التحديات والآمال) .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، الدكتور السيد سلام عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد أبو سالم أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية، الدكتورة رباب شارودة منسق فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالمنوفية، وعلى عزب مدير المشروعات بالمنظمة العالمية.

ورحب محافظ المنوفية بالحضور، مؤكداً على الدور الرائد لمؤسسة الأزهر الشريف فى نشر الفكر الوسطى و العلوم الدينية والطبيعية، مشيراً إلى أن جامعة الأزهر تعد أحد أهم الصروح العلمية العريقة والتي ساهمت في تخريج العديد من العلماء فى شتى المجالات المتنوعة، موجهاً الشكر لقيادات جامعة الأزهر علي حسن تعاونهم مع المحافظة في تقديم خدمات تعليمية متميزة ومشاركتهم الفعالة في جهود التنمية التي توليها الدولة المصرية إهتماماً في ظل رؤية القيادة السياسية .

فيما قدم نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على التعاون المثمر والبناء ورعايته الشاملة لكل المؤتمرات العلمية، لافتا إلى أن المؤتمر العلمى يأتي ضمن جهود الدولة المكثفة للتوسع في منظومة التحول الرقمي لإحداث تطوير شامل بمنظومة العمل داخل المؤسسات والهيئات الحكومية.

وخلال اللقاء، تم بحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة المنوفية والمنظمة في عدد من المجالات التعليمية والدعوية، وكذا استعراض عدد من الموضوعات والقضايا الهامة وخطط التنمية بكافة القطاعات، وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ المنوفية نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر درع المحافظة.