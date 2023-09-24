محافظ الغربية يتفقد مدارس بسيون للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد

الغربية عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمحاسب إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون بجولة تفقدية لعدد من مدارس مركز ومدينة بسيون وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، وتوفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على منظومة التعليم تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس المحافظين بالأمس بضرورة المتابعة المستمرة للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسى الجديد؛ وضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التى تقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة، وكل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية، فضلا عن قيام المحافظين بالمراجعة الشخصية لكل هذه الإجراءات، والحرص على التواصل المباشر مع وزير التربية والتعليم لحل أى مشكلة طارئة، فى ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمى جيد لأبنائنا الطلاب.

وتفقد المحافظ خلال الجولة مدارس الحاج حافظ الدرينى الابتدائية، الفريق سعد الدين الشاذلى الإعدادية بنات، الجمهورية الرسمية للغات، معاذ بن جبل الابتدائية، صلاح حتاتة الإعدادية، على بن أبى طالب الإعدادية المهنية بنين.

وخلال الجولة، أشاد "رحمي" بجاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسى الجديد والذى سيبدأ السبت القادم، وأثنى على مستوى النظافة والإعداد الجيد، ونظافة الأفنية والمعامل والفصول، ودورات المياه، واستعدادات المعلمين، وورش العمل للصفوف الأولى.

وخلال تفقده لمدرسة الحاج حافظ الدرينى الابتدائية، وجه المحافظ بضرورة الانتهاء سريعا من أعمال الدهانات وإصلاح الأثاث المدرسى، والاهتمام بالنظافة داخل المدرسة.

وفى ختام جولته بمدارس بسيون، وجه محافظ الغربية بوضع خطة شاملة للأنشطة المدرسية، وإعلانها فى اليوم الأول للدراسة لكى يتمكن الطلاب من الاشتراك بها، حيث تعد الأنشطة المدرسية وسيلة جيدة لجذب الطلاب للحضور للمدارس.

كما وجه المحافظ بتنظيم احتفاليات داخل المدارس فى أول يوم لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى تثبيت فقرة فى الإذاعة المدرسية عن أهم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، خاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب عمل نموذج لمراسم تحية ورفع العلم والنشيد الوطنى يعمم على كافة المدارس.

ومن ناحية أخرى قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا، وذلك لمتابعة الموقف الميدانى للمشروعات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهائها طبقا للجدول الزمنى.

بدأت الجولة بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، حيث تابع رحمى استمرار الأعمال داخل عنبرى الإنتاج والتربية، بالمشروع والذى يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة فى العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع رحمى جولته بتفقد مشروع تطوير منطقة عمارات الأوقاف بالعجيزى، حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وطلاء واجهات 36 عمارة يقطنها أكثر من 800 أسرة لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية واطفاء مظهر حضارى وجمالى للمنطقة.