محافظ أسوان: 90% نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع إحلال محطة جبل تقوق وفريال

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الأحد، الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة لمشروع إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطة مياه جبل تقوق وفريال والخطوط الناقلة للخزان الأرضى المزمع إنشاؤه بسعة 12 ألف م3 بنسبة تنفيذ للشبكات، وصلت إلى 90 % ، وبتكلفة تقديرية 37 مليون جنيه تقريباً.
يأتى ذلك استكمالاً للجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية ، مع دعم المحطات والروافع، ودعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بالمناطق المرتفعة، ومناطق وسط المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كم تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل، وبأقطار تتراوح ما بين 450 مللى ، و 560 مللى ، و 630 مللى ، و 800 مللى.
وشدد اللواء أشرف عطية، على أهمية الإلتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ ، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل فى المسافات التى تم نهو الأعمال بها عقب إختبار وتجارت الخطوط ، وقبل التشغيل وبدء أعمال الرصف.
ووجه، إلى ضرورة إستكمال أعمال القطعيات والوصلات وغرف المحابس ( قفل وغسيل وهواء ) لكل منسوب لمواجهة أى إنقطاع مفاجئ ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة.
الجولة التفقدية لمحافظ أسوان
محافظ أسوان خلال الجولة
محافظ أسوان فى جولته
محافظ أسوان يتفقد خطوط المياه
محافظ أسوان يتفقد محطات المياه
مشروع إحلال خطوط المياه_1
منطقة فريال
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