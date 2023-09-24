محافظ أسوان: 90% نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع إحلال محطة جبل تقوق وفريال

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم، الأحد، الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة لمشروع إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطة مياه جبل تقوق وفريال والخطوط الناقلة للخزان الأرضى المزمع إنشاؤه بسعة 12 ألف م3 بنسبة تنفيذ للشبكات، وصلت إلى 90 % ، وبتكلفة تقديرية 37 مليون جنيه تقريباً.

يأتى ذلك استكمالاً للجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية ، مع دعم المحطات والروافع، ودعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بالمناطق المرتفعة، ومناطق وسط المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كم تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل، وبأقطار تتراوح ما بين 450 مللى ، و 560 مللى ، و 630 مللى ، و 800 مللى.

وشدد اللواء أشرف عطية، على أهمية الإلتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ ، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل فى المسافات التى تم نهو الأعمال بها عقب إختبار وتجارت الخطوط ، وقبل التشغيل وبدء أعمال الرصف.

ووجه، إلى ضرورة إستكمال أعمال القطعيات والوصلات وغرف المحابس ( قفل وغسيل وهواء ) لكل منسوب لمواجهة أى إنقطاع مفاجئ ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة.