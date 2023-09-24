زيارة مفاجئة لمحافظ أسوان إلى العيادات الخارجية لهيئة التأمين الصحى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

فاجأ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم، الأحد، العاملين بالعيادات الخارجية لهيئة التأمين الصحى بالمقر المؤقت بمبنى التأهيل الاجتماعى الشامل بطريق السادات، من أجل الاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستدعى المحافظ مدير العيادات الدكتور أحمد على ليقوم بجوله داخلها لمختلف التخصصات الطبية والمعامل والصيدلية والمكاتب الإدارية.

وعقب استماع اللواء أشرف عطية، أثناء جولته لشكاوى ومطالب المواطنين الذين تصادف تواجدهم لتلقى الخدمة العلاجية والمقررات الشهرية من الأدوية أعطى توجيهاته بضرورة وضع آلية متطورة لصرف الأدوية للمستفيدين من خدمة التأمين الصحى للحد من الازدحام والتكدس، ولتخفيف الأعباء عن كاهل المترددين من المرضى.

وشدد المحافظ، على ضرورة التزام الأطباء وفنى المعامل والعاملين بشكل عام بالتوقيتات الزمنية لتشغيل هذه العيادات حيث راجع المحافظ دفاتر الحضور والانصراف لتحويل غير الملتزمين بالمواعيد إلى التحقيق الفورى.