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قطع المياه 8 ساعات عن قريتى الفقاعى وكفر جمعة ببنى سويف للتعقيم

الأحد، 24 سبتمبر 2023 11:28 ص
قطع المياه 8 ساعات عن قريتى الفقاعى وكفر جمعة ببنى سويف للتعقيم انقطاع المياه
بنى سويف ــ هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قريتي الفقاعي وكفر جمعة، بداية من الساعة 10 مساء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023  وحتى  الساعة 6 صباح غد الإثنين 25 سبتمبر، وذلك لقيام الشركة بأعمال تعقيم بمحطة مياه الفقاعي مركز ببا.
 
وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التعقيم اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.
 
 
 
 

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