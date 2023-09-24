الرصد الآلى للقمر.. مشروع تخرج طلاب علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

شارك 9 طلاب من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف فى مشروع تخرج الفرقة النهائية بالكلية عن الرصد الآلى القمر، ضمن 11 مشروع تخرج شهدتها الكلية فى مشروعات التخرج.

ضم الفريق 9 طلاب هم هيثم عابدين، منار حمدي، أحمد صفوت، أمنية سعد، يمنى محسن، شروق سامي، كيرلس عادل، كاترين أيمن، آية فرج، وتحت إشراف الدكتور خالد يوسف وكيل الكلية للدراسات العليا، وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية.

وقالت الطالبة آية فرح أحد الطالبات المشاركات فى مشروع التخرج أن فريق العمل قام بابتكار طريقتين إحداهما تعتمد على قمر صناعي يدور حول القمر واخرى تعتمد على مجموعة من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض والقمر، وعمل نموذج يشرح أطوار القمر وكيف تتكون، وذلك بدلا من الاعتماد على الرصد البصري لأطوار القمر باستخدام التلسكوبات الأرضية أو العين المجردة.

وأضافت الطالبة ايه فرج أنه بدلا من الاعتماد علي طرق الرؤية البصرية التي تشمل التلسكوبات الأرضية والرصد بالعين المجردة قمنا باستخدام تقنيات رصد مختلفة تعتمد علي تكنولوجيا الاقمار الصناعية والمتمثلة في نموذجين إحداهما يتكون من قمر صناعي واحد يدور حول القمر والآخر يتكون من مجموعه من الأقمار الصناعية تدور علي الارض وتتواصل مع مجموعه اخر من الأقمار الصناعية تدور حول القمر، متابعه قمنا بعمل نموذج لتمثيل حركه أطوار القمر علي كوكب الارض.

من جانبه أشاد الدكتور منصور حسن، بمستوي مشروعات التخرج التي قدمها طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء هذا العام لأول دفعة يتم تخريجها ومدي تنوع تلك المشروعات، والتي تعتبر تتويجا لما قاموا بدراسته خلال سنوات الدراسة بالكلية، ومتابعة وإشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومدي مواكبة المناهج الدراسية لأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وقال الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، إنه تمت مناقشة، مشاريع تخرج أول دفعة للكلية، برعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إشراف جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، وذلك بتنظيم وإعداد الدكتورة هبة الله محمد عبد الحليم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالشراكة مع الدكتور خالد يوسف كامل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء هيئة التدريس .

وأضاف عميد الكلية أن مشروعات التخرج تمثل العلوم البينية فى مجالات متنوعة جمعت بين العلوم الاساسية والهندسية والذكاء الاصطناعى والفنون التطبيقية.



اعضاء فريق العمل



طلاب الفرقة النهائية بالكلية



عدد من الطلاب



فريق عمل الكلية