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قافلة طبية مجانية لأهالى قرية قفادة بمركز مغاغة ضمن "حياة كريمة" غدا

الأحد، 24 سبتمبر 2023 04:37 م
قافلة طبية مجانية لأهالى قرية قفادة بمركز مغاغة ضمن "حياة كريمة" غدا مبادرة حياة كريمة
المنيا-حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الاثنين، قافلة طبية مجانية بقرية قفادة بمركز مغاغة على مدار يومين متتاليين 25 و26 سبتمبر الجارى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

 

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال- الباطنة - الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والاذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.


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