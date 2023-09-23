اليوم السابع
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ضمن حياة كريمة.. "صحة قنا" تعلن عن قافلة طبية لقرية العمرة يومى الاثنين والثلاثاء

السبت، 23 سبتمبر 2023 08:28 م
ضمن حياة كريمة.. "صحة قنا" تعلن عن قافلة طبية لقرية العمرة يومى الاثنين والثلاثاء قافلة طبية
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، إطلاق القافلة الطبية بقرية العمرة التابعة لإدارة أبوتشت الصحية بقنا، وذلك علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء 25 و26  سبتمبر الجاري.
 
 
وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قرى ونجوع المحافظة، بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية، والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.
 
 
وناشد وكيل وزارة الصحة بقنا، المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة والحصول على العلاج المجاني.
 
 
 
 

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