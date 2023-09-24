اليوم السابع
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طرح لحوم مجمدة "مفروم وكباب حلة" وطازجة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار

الأحد، 24 سبتمبر 2023 11:32 ص
طرح لحوم مجمدة "مفروم وكباب حلة" وطازجة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار لحوم مجمدة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة، كما قامت الوزارة بزيادة معدلات ضخ منتجات اللحوم المجمدة "مفروم وكباب حلة" نتيجة الإقبال الكبير على الشراء، حيث يتم طرح الكيلو بسعر 170 جنيها أيضا طرح لحوم طازجة سودانية بسعر 220 جنيه للكيلو.
 
على جانب آخر، حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعارض "أهلا مدارس" بجانب توفير كل المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والأحذية والملابس، حيث يتم طرح ويتم طرح المكرونة 400جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتي 400جم بـ8 جنيهات وسكر معبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها وأرز مستورد  بـ20 جنيها وزيت الخليط 800 مل بـ40 جنيها وأرز محلى 1 كجم بـ22 وشاي 250جم بـ44 جنيها ودقيق 1 كجم بـ18 جنيها وسمنة 650 جم بـ42 جنيها وسمنة 700جم بـ48 جنيها  وسمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه.

التموين

أسعار اللحوم

اسعار اللحوم بمنافذ التموين

سعر اللحوم بالتموين

اسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



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