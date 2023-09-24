ضبط 7 أشخاص بينهم مصابان بطلق نارى فى مشاجرة بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية البلابيش دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج بين طرفين بسبب خلافات الجوار وإطلاق الأعيرة النارية فى المشاجرة، وتم ضبط 7 أشخاص من الطرفين من بينهم مصابين بطلق نارى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وجود مصابين وتم ضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بوجود مشاجرة ومصابين البلابيش قبلى دائرة مركز دار السلام حيث تبين أن طرفيها كل من " طرف أول " أحمد م ع ع 25 سنة عامل مصاباً " برش خرطوش بالبطن " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، وخالد ع ع ح 50 سنة مزارع " بدون إصابات " ومحمود س م ح 31 سنة عامل " بدون إصابات " نجلى عمومة الأول.

وبين " طرف ثان " طلعت م م ا 30 سنة عامل مصاباً " بطلق نارى بالفخذ الأيسر فتحتى دخول وخروج " والدته صباح ع ع ع - سن 51 ربة منزل مصابه " جرح رضى بفروة الرأس "وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى، وكرم ا ع ع 49 سنة مزارع " بدون إصابات " ونجله مصطفى ك ا ع ع 29 سنة عامل " بدون إصابات " نجلى عمومة الأول الطرفان مقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول بندقية آليه عيار وبحوزة الثالث من الطرف الثانى بندقية خرطوش تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهم على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم مما نتج عنه إصابتهم بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.