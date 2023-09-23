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التصريح بدفن طفل لقى مصرعه غرقا بالترعة الفؤادية في أخميم سوهاج

السبت، 23 سبتمبر 2023 11:13 م
التصريح بدفن طفل لقى مصرعه غرقا بالترعة الفؤادية في أخميم سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات لقى مصرعه غرقا بالترعة الفؤادية دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بغرق طفل بالترعة الفاروقية دائرة مركز شرطة أخميم وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقلها للمستشفى الجامعى بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق ".

وعقب الإنتقال والفحص تبين غرق طفل بترعة الفؤادية دائرة مركز أخميم  إنتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهري "وتم إنتشال الجثة " و تبين غرق الطفل عبد اللاه ع ع  9 سنوات ومقيم بذات الناحية تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال شقيقه صبحي ع ع  37 سنة سائق ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء سير شقيقه علي حافة الترعه إنزلقت قدمه وسقط بها وتوفي غرقاً ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.

 


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